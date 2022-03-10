Big Hit時隔三年推出新男團！「Trainee A」7人團體照公開，韓網友：「外國成員太多了、真的是韓國愛豆嗎」

Big Hit 娛樂憑藉著 BTS 防彈少年團的成功，在商業界站穩腳跟，2021年3月30日更名為HYBE娛樂，期間收購其他娛樂公司、成立子公司、舉辦選秀節目等。

根據公司之前發表計畫中，可以發現 Big Hit Music 即將在今年（2022年）推出新男團。



去年，官方就已經開通「Trainee A」的 SNS 帳號、YouTube 頻道，陸續公開成員們練習、生活日常的影片。近日，在 [A-Road] EP.2 影片中，除了看到他們準備月末評價外，也一起拍攝了團體照。



從後排左邊開始順時針方向：



JJ （17歲）日本人、美國混血

Jihoon（17歲） 韓國人

Yorch（21歲） 泰國人，是童星出身的泰國男演員、模特兼歌手

Sangwon （20歲） 韓國人

趙旴燦 （18歲） 韓國人，原本是Cube練習生、曾出演過《Show Me The Money 6》

Leo （21歲） 澳大利亞人

James （18歲） 香港人、泰國混血

據悉，新男團將由 Supreme Boi 擔任主製作人，團名可能為「Aloners Association」。7人團體照一公開，在韓網引發熱烈討論，網友：「外國人比韓國人還多」、「就像外國組合一样，不像K-POP偶像...」、「每家經紀公司都有自己偏好的顏值欸」、「Leo長得很像TXT的崔然竣啊」、「我覺得還不錯啊...可以說是完顏團了」、「中間的孩子最好，他是韓國人嗎」、「外國人太多，就不會想入坑」、「很期待會唱什么歌，到底會以什么風格出道」、「哇 趙旴燦什么时候長那麽大了」等等。



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