「意外」接踵而來，意外的訪客、意外的事故，《Trolley：命運交叉點》兩集就被評燒腦（EP.2）

《Trolley：命運交叉點》首集以全國AGB收視率4.6%，高於前一檔《Cheer Up》兩倍的成績開跑，多個反轉情節讓觀眾等不及看下去。第2集雖然稍降至4.5%，但首都圈收視率倒是從4.7%升至5.1%。

對於第2集情節，雖然沒有第1集來的高張力，但已有網友認為劇情的鋪陳已具燒腦性，目前出現的一些「意外」恐怕只是冰山一角。

（以下涉及劇透）



自稱懷有南智薰孩子的神祕女子金秀彬（鄭秀彬 飾）到來，金惠調（金賢珠 飾）彷彿看見了自己、想讓她留下，但丈夫南中道（朴喜洵 飾）卻不願相信金秀彬。而金秀彬本身確實有可疑之處，她聲稱弄丟的手機裡有和南智薰的合照，但手機明明好好的在她身邊。



兒子南智薰身亡並涉及違法事宜，南中道的國會議員之位遙遙欲墜，還有記者抨擊他濫用職權找尋女兒、兒子之死也導致真正該被關心的女學生之死被埋沒。事情不久便出現轉機，金惠調拜訪過的油品老闆娘即女學生奶奶，她替南中道議員喊冤，表示南中道夫婦都到過孫女的靈堂上香，怎麼能說議員不關心孫女的案件呢？南中道便順勢在電視節目中，將女學生之死的議題帶到他的道歉聲明之後，企圖扭轉輿論。



「雖然沒有人刻意那麼做，但終究還是會發生的那些事，我們稱之為……『意外』。」金惠調的旁白暗示了新的意外來臨。即便南中道的聲勢因女學生再起，卻可能因為女學生再跌落谷底，因為被控威嚇女學生的男同學墜樓了，留下寫有「殺人犯南中道」字眼的紙條。



▼下週播出的第3集預告，南中道果然陷入了新危機，新角色柳賢慶飾演的陳勝熙出現之後，恐怕又會動搖南中道和金惠調的人生。



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