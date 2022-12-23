「意外」接踵而来，意外的访客、意外的事故，《Trolley：命运交叉点》两集就被评烧脑（EP.2）

《Trolley：命运交叉点》首集以全国AGB收视率4.6%，高於前一档《Cheer Up》两倍的成绩开跑，多个反转情节让观众等不及看下去。第2集虽然稍降至4.5%，但首都圈收视率倒是从4.7%升至5.1%。

对於第2集情节，虽然没有第1集来的高张力，但已有网友认为剧情的铺陈已具烧脑性，目前出现的一些「意外」恐怕只是冰山一角。

（以下涉及剧透）



自称怀有南智薰孩子的神秘女子金秀彬（郑秀彬 饰）到来，金惠调（金贤珠 饰）彷佛看见了自己、想让她留下，但丈夫南中道（朴喜洵 饰）却不愿相信金秀彬。而金秀彬本身确实有可疑之处，她声称弄丢的手机里有和南智薰的合照，但手机明明好好的在她身边。



儿子南智薰身亡并涉及违法事宜，南中道的国会议员之位遥遥欲坠，还有记者抨击他滥用职权找寻女儿、儿子之死也导致真正该被关心的女学生之死被埋没。事情不久便出现转机，金惠调拜访过的油品老板娘即女学生奶奶，她替南中道议员喊冤，表示南中道夫妇都到过孙女的灵堂上香，怎么能说议员不关心孙女的案件呢？南中道便顺势在电视节目中，将女学生之死的议题带到他的道歉声明之后，企图扭转舆论。



「虽然没有人刻意那么做，但终究还是会发生的那些事，我们称之为……『意外』。」金惠调的旁白暗示了新的意外来临。即便南中道的声势因女学生再起，却可能因为女学生再跌落谷底，因为被控威吓女学生的男同学坠楼了，留下写有「杀人犯南中道」字眼的纸条。



▼下周播出的第3集预告，南中道果然陷入了新危机，新角色柳贤庆饰演的陈胜熙出现之后，恐怕又会动摇南中道和金惠调的人生。



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