新作《绅探追缉令》变身侦探社社长〜朱智勋：「想练出虾味先那样的诱人腹肌！」

演员朱智勋对自己的要求从不间断，只有越来越严格。他所主演的最新电影《绅探追缉令》即将於1月6日在台上映，而他也在访谈中提到自己对於身材方面的期望。

日前朱智勋接受访谈，先是对於在这段漫长的疫情期间，仍愿意到电影院来支持影片的观众们表达感谢之意。在韩国即将上映的电影《绅探追缉令》是一部犯罪娱乐电影，剧情描述一位私人侦探社的社长，为了寻找失踪的委托人而冒充检察官，不管方式合法不合法，来追逐这些坏家伙们。而主演朱智勋则是继《七罪追缉令》后睽违四年再度重返大萤幕。



朱智勋本次在片中将饰演完全100％靠自己解决事件的私人侦探社社长池贤秀。他表示虽然这部电影《绅探追缉令》面对著巨大的权力，解决一些看似不可能的状况，让人觉得并非太写实而有著幻想，不过他也想把池贤秀这个角色塑造成偶尔也会散发出邻家大叔的亲切与温暖。



因为饰演的是私人侦探社的社长，有很多工作上会需要用到「身体」，为了展现出角色的细腻程度，朱智勋也为了外型做出许多努力，认真健身以及培养自己的体力，他笑说自己努力想要练出让自己看起来像「虾味先」那样有诱人的腹肌（身形瘦长，线条显著），所以在锻炼身体上花了很多心思。



朱智勋还透露了本次片中有需要小狗狗舔他脸的画面，於是他把宠物零食涂在脸上，但自己对於狗狗会过敏，於是脸就随著拍摄这场景而越变越红，最后这场戏是被删除了，但大家还是体会到朱智勋的敬业。《绅探追缉令》2023年1月6日全台上映。



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