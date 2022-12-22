為慶祝BTS V生日，阿米再使超強計畫：仁川機場全是他、地鐵打造最大LED看板遍布各市！

為慶祝BTS V生日，阿米再使超強計畫：仁川機場全是他、地鐵打造最大LED看板遍布各市！

明星   2022年12月22日   星期四09:30   Lorrie  

（封面圖源：IG@thv）

BTS成員V除了擁有超高顏值，散發的神祕氣息也讓人愛不釋手、常是時尚雜誌封面的常客。而先前拍攝一系列概念照，他身穿正裝騎上馬匹的帥氣模樣、再引來一波關注，被大讚：真的是白馬王子！

金泰亨的生日即將到來，粉絲再度出動超高規格為偶像慶生！在BTS被評選為美國《時代雜誌》2020年度藝人時，粉絲集資買下該雜誌廣告慶祝V的生日、創下偶像界紀錄！在先前更有粉絲包下世界第一高樓－杜拜塔並亮燈，超狂慶生方式讓人意想不到！

在屬於金泰亨的12月裡，目前韓國最大機場－仁川國際機場的通道，已經遍佈V的慶生看板。

除此之外，粉絲更將出動10000多個LED看板、遍布韓國各城市的地鐵站，又是一個難以想像的豪華規模！

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