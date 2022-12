為慶祝BTS V生日，阿米再使超強計畫：仁川機場全是他、地鐵打造最大LED看板遍布各市！

BTS成員V除了擁有超高顏值,散發的神祕氣息也讓人愛不釋手、常是時尚雜誌封面的常客。而先前拍攝一系列概念照,他身穿正裝騎上馬匹的帥氣模樣、再引來一波關注,被大讚:真的是白馬王子!



金泰亨的生日即將到來,粉絲再度出動超高規格為偶像慶生!在BTS被評選為美國《時代雜誌》2020年度藝人時,粉絲集資買下該雜誌廣告慶祝V的生日、創下偶像界紀錄!在先前更有粉絲包下世界第一高樓-杜拜塔並亮燈,超狂慶生方式讓人意想不到!



LOOK: The Burj Khalifa in Dubai, the tallest tower in the world, lights up in purple to celebrate the birthday of V, member of South Korean group BTS. His single "Winter Bear" also plays during the dancing fountain show.



(Video from @BurjKhalifa) pic.twitter.com/JfVHJZzZsB