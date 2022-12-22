为庆祝BTS V生日，阿米再使超强计画：仁川机场全是他、地铁打造最大LED看板遍布各市！

BTS成员V除了拥有超高颜值，散发的神秘气息也让人爱不释手、常是时尚杂志封面的常客。而先前拍摄一系列概念照，他身穿正装骑上马匹的帅气模样、再引来一波关注，被大赞：真的是白马王子！



金泰亨的生日即将到来，粉丝再度出动超高规格为偶像庆生！在BTS被评选为美国《时代杂志》2020年度艺人时，粉丝集资买下该杂志广告庆祝V的生日、创下偶像界纪录！在先前更有粉丝包下世界第一高楼－杜拜塔并亮灯，超狂庆生方式让人意想不到！



LOOK: The Burj Khalifa in Dubai, the tallest tower in the world, lights up in purple to celebrate the birthday of V, member of South Korean group BTS. His single "Winter Bear" also plays during the dancing fountain show.



(Video from @BurjKhalifa) pic.twitter.com/JfVHJZzZsB — Inquirer (@inquirerdotnet) December 30, 2020

在属於金泰亨的12月里，目前韩国最大机场－仁川国际机场的通道，已经遍布V的庆生看板。



Stunning display at Incheon Airport for V DAY!pic.twitter.com/qooUIp4qv4 — KTH FACTS (@KTH_Facts) December 7, 2022

除此之外，粉丝更将出动10000多个LED看板、遍布韩国各城市的地铁站，又是一个难以想像的豪华规模！



2호선 잠실역 태형이 생일 축하 광고(1)



복작복작하다가 사람 없는 타이밍에 딱 나와서 바로 호다닥 찍기

태형아 생일축하해태형바 멋진 광고 감사합니다@KIMTAEHYUNGBAR_#태형 @BTS_twt pic.twitter.com/gZjTmE9kFQ — V.oung 뷔영 (@voung1230) December 20, 2022

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