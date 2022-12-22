为庆祝BTS V生日，阿米再使超强计画：仁川机场全是他、地铁打造最大LED看板遍布各市！

为庆祝BTS V生日，阿米再使超强计画：仁川机场全是他、地铁打造最大LED看板遍布各市！

明星   2022年12月22日   星期四09:30   Lorrie  

（封面图源：IG@thv）

BTS成员V除了拥有超高颜值，散发的神秘气息也让人爱不释手、常是时尚杂志封面的常客。而先前拍摄一系列概念照，他身穿正装骑上马匹的帅气模样、再引来一波关注，被大赞：真的是白马王子！

金泰亨的生日即将到来，粉丝再度出动超高规格为偶像庆生！在BTS被评选为美国《时代杂志》2020年度艺人时，粉丝集资买下该杂志广告庆祝V的生日、创下偶像界纪录！在先前更有粉丝包下世界第一高楼－杜拜塔并亮灯，超狂庆生方式让人意想不到！

在属於金泰亨的12月里，目前韩国最大机场－仁川国际机场的通道，已经遍布V的庆生看板。

除此之外，粉丝更将出动10000多个LED看板、遍布韩国各城市的地铁站，又是一个难以想像的豪华规模！

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