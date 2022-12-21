金高銀大展好歌喉卻一度後悔接演！史詩音樂劇電影《HERO》1月13日在台上映

電影《HERO》改編自韓國經典神級音樂劇《英雄》，在韓國受歡迎的程度宛如韓版《悲慘世界》。電影《HERO》改編自真實歷史事件，敘述韓國民族英雄安重根為爭取韓國獨立，而在哈爾濱暗殺了侵略韓國的元凶伊藤博文，此行為也喚醒韓國人民的獨立自主意識與民族精神，帶給韓國的獨立運動家巨大的影響，將於2023年1月13日正式在台上映。

以《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《柔美的細胞小將》、《小女子》等作品深受觀眾喜愛的金高銀，這次在《HERO》中飾演獨立軍情報員，尹齊均導演透露，他認為金高銀是韓國演藝圈中最會唱歌的女演員，因此請她參演本作。而在導演三顧茅廬之下才答應參演《HERO》的金高銀卻感到壓力山大，戲劇電影系出身的她雖然在學生時期練習了許多歌曲，但《HERO》是在離開大學十年後才接演的作品，她坦言：「電影中需要唱歌的場面讓我感到十分挫折，還常常把自己關在房裡大哭，心想自己怎麼會如此衝動答應接演這部作品，覺得非常自責。無法如自己所願表現得好一點，令我感到很痛苦。」但導演對於完美主義者金高銀的表現讚譽有加，相信觀眾若看到金高銀在《HERO》中的表現一定都會動容不已！



《HERO》男主角鄭成華從音樂劇到這次的電影，已扮演「安重根」這個角色十多年，他表示：「沒想到能詮釋電影版的『安重根』，對我來說是莫大的榮幸。當時導演第一次看完音樂劇《英雄》後，就對我說：『成華啊，我必須把這部作品拍成電影！』那時候我沒想到後來竟會讓我來詮釋電影版的『安重根』一角。」鄭成華為了本作也費盡苦心，他說：「當時我的體重是86公斤，導演說為了要讓觀眾相信我就是安重根義士的話，就必須減重詮釋這個角色，最後我為了這部電影大概減了14公斤。」



《HERO》改編自真實歷史事件，敘述韓國民族英雄安重根為爭取韓國獨立，而在哈爾濱暗殺了侵略韓國的元凶伊藤博文，此行為也喚醒韓國人民的獨立自主意識與民族精神，帶給韓國的獨立運動家巨大的影響，鼓舞韓國人民被欺壓已久的士氣，為之後韓國獨立運動奠定極大的基礎，為爭取國家自由的運動開出第一槍！對於會製作《HERO》的原因，尹齊均導演表示：「有一次鄭成華邀請我去看《英雄》的音樂劇公演，當時我淚流不止，在感到主角『安重根』十分帥氣、令人驕傲的同時，也覺得很對不起安重根義士，對於無法好好守護所有獨立運動家的這件事，令我深感痛心，因此在10年前的當時，就決定將音樂劇《英雄》拍成電影！」



《HERO》除了有堅強的製作團隊外，還集結韓國音樂劇界代表人物鄭成華、《小女子》金高銀、《政客誠實中》羅文姬、《還魂》趙在允、《特務搞飛機》裴正楠、《紙房子：韓國篇》李玹雨、《政客誠實中2》朴真珠等實力派演員，將以自然真摯的演技，為觀眾帶來一場最磅礴、可歌可泣的史詩鉅獻！《HERO》將於2023年1月13日正式在台上映。



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