拍攝了8個多月！李棟旭、金素妍、金汎主演《九尾狐傳1938》終於殺青，預計在明年5月播出！

《九尾狐傳》以新一季《九尾狐傳1938》回歸，由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀主演。

在第一季中，李硯跟永遠的初戀南智雅（曹寶兒 飾）有著幸福的結局，可是他捲入某個事件而被招喚到1938年，在那裡等待他的是什麼？第二季講述迫降到1938年代的九尾狐怪談狩獵動作劇，將公開李硯（李棟旭 飾）成為山神的過程，還有李朗（金汎 飾）雖然很短暫但是很火熱的愛情故事。此前，也有韓媒報導：「第一季的女主角曹寶兒將會特別出演《九尾狐傳1938》。」



而《九尾狐傳1938》在今年4月開拍，演員們常常會通過 SNS 分享拍攝現場照，大長征了8個月，也終於在近日殺青啦！



日前，工作人員為金素妍準備了慶祝殺青的蛋糕、鮮花等，她也上傳認證照寫下：「《九尾狐傳1938》拍攝結束。」

金汎也通過限時動態傳達《九尾狐傳1938》殺青的消息：「現在在我把情感、心情全都收藏於心，（照片也是）隨著播出一一公開吧！非常感謝大家在整個拍攝過程中給予應援，請再耐心等等。」



《九尾狐傳1938》預計接檔李智雅、李相侖、張熙軫等人主演的《第一夫人》在明年5月週末檔公開，大家可以期待一下全新一季～！

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