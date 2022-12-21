拍摄了8个多月！李栋旭、金素妍、金泛主演《九尾狐传1938》终於杀青，预计在明年5月播出！

《九尾狐传》以新一季《九尾狐传1938》回归，由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀主演。

在第一季中，李砚跟永远的初恋南智雅（曹宝儿 饰）有著幸福的结局，可是他卷入某个事件而被招唤到1938年，在那里等待他的是什么？第二季讲述迫降到1938年代的九尾狐怪谈狩猎动作剧，将公开李砚（李栋旭 饰）成为山神的过程，还有李朗（金泛 饰）虽然很短暂但是很火热的爱情故事。此前，也有韩媒报导：「第一季的女主角曹宝儿将会特别出演《九尾狐传1938》。」



而《九尾狐传1938》在今年4月开拍，演员们常常会通过 SNS 分享拍摄现场照，大长征了8个月，也终於在近日杀青啦！



日前，工作人员为金素妍准备了庆祝杀青的蛋糕、鲜花等，她也上传认证照写下：「《九尾狐传1938》拍摄结束。」

金泛也通过限时动态传达《九尾狐传1938》杀青的消息：「现在在我把情感、心情全都收藏於心，（照片也是）随著播出一一公开吧！非常感谢大家在整个拍摄过程中给予应援，请再耐心等等。」



《九尾狐传1938》预计接档李智雅、李相仑、张熙轸等人主演的《第一夫人》在明年5月周末档公开，大家可以期待一下全新一季～！

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