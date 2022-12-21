SJ始源上傳與利特、NewJeans合照，還不忘「嘲笑」隊長！希澈：「你好像他們的代表，馬Jeans」

Super Junior 始源上傳自己和利特、NewJeans 在《2022 Asia Artist Awards》的合照，並寫下：「隊長這是在害羞嗎？ NewJeans 加油！」

希澈留言說出大家的心聲：「你好像他們的代表，馬Jeans（加上馬的表情符號）。」利特表示得在自己的帳號上傳一下。而一起合作《酒鬼都市女人們》李先彬也留言：「姨母好喜歡他們。」



合照一公開，粉絲們也紛紛表示：「爲什麼會害羞呢？始源真的很像代表」、「不是始源歐爸好像 NewJeans 公司的社長...呵呵」、「好像社長帶著新團跟前輩打招呼」、「利特：拘謹、始源：社長的微笑」、「社長 經紀人 女團」等等。



而 Super Junior 在15日發行正規11輯 Vol.2《The Road: Celebration》，整體風格瀰漫著濃濃聖誕氣息。他們還錄製綜藝《認識的哥哥》，公開的預告中成員們就團體裡的舞王和歌王進行激烈討論，感覺又會超級吵啊 XD 期待24日播出～



NewJeans 在19日先公開單曲專輯《OMG》的收錄曲《Ditto》，6點公開音源後，在韓國各音源榜實時排行榜上佔據一位。而《Ditto》是一首能夠感受到冬季感性的歌曲，此外 MV 也受到許多討論，不知道大家有沒有看過了呢？ NewJeans 將在下月2日發行單曲專輯《OMG》。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞