《財閥家的小兒子》播完就追李寶英新劇！《代理公司》化身廣告女王，氣場全開

《財閥家的小兒子》落幕之後，JTBC又為觀眾們準備了什麼精彩好劇呢？

《財閥家的小兒子》正在熱播中，第14集收視率逼近25%，再次更新自身收視率紀錄，而本周該劇就要落下大帷幕，觀眾們好奇劇情最終走向的同時又十分更新到底哪部戲接檔，是否能夠延續前作的輝煌。

JTBC公開接檔新作，就是韓劇女神李寶英領銜主演的《代理公司》，該劇講述了表面上光鮮靚麗、優雅自如的廣告行業從業者們，私下裡為了生存而苦苦掙扎的故事。這一次李寶英變身為大型廣告代理公司的女高管，霸氣征戰職場。



劇中李寶英飾演從大型廣告代理公司底層一路爬到公司上層的首位女高管高雅仁，在員工們的心目中，她就是個「只看成功和金錢」勢力派，實際上無人知道她孤獨地逼迫自己朝著成功前進。



每天清晨高雅仁都妝容精緻、穿著套裝，以都市女強人的姿態出現在公司，公司的角角落落都能聽到她高跟鞋「噠噠噠」的聲音，最早上班、最快完成工作，最大程度保證工作品質，在講究「學緣、地緣、血緣」的廣告界，以一己之力創下最高業績，這也是她從諸多競爭者中脫穎而出的生存之道。



《代理公司》無疑是李寶英的大女主劇，她搭檔趙成夏、孫娜恩、全慧珍、韓俊宇等實力雄厚的演技派，將接棒《財閥家的小兒子》的火熱收視率，於1月7日重磅開播。



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