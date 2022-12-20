《财阀家的小儿子》播完就追李宝英新剧！《代理公司》化身广告女王，气场全开

《财阀家的小儿子》落幕之后，JTBC又为观众们准备了什么精彩好剧呢？

《财阀家的小儿子》正在热播中，第14集收视率逼近25%，再次更新自身收视率纪录，而本周该剧就要落下大帷幕，观众们好奇剧情最终走向的同时又十分更新到底哪部戏接档，是否能够延续前作的辉煌。

JTBC公开接档新作，就是韩剧女神李宝英领衔主演的《代理公司》，该剧讲述了表面上光鲜靓丽、优雅自如的广告行业从业者们，私下里为了生存而苦苦挣扎的故事。这一次李宝英变身为大型广告代理公司的女高管，霸气征战职场。



剧中李宝英饰演从大型广告代理公司底层一路爬到公司上层的首位女高管高雅仁，在员工们的心目中，她就是个「只看成功和金钱」势力派，实际上无人知道她孤独地逼迫自己朝著成功前进。



每天清晨高雅仁都妆容精致、穿著套装，以都市女强人的姿态出现在公司，公司的角角落落都能听到她高跟鞋「哒哒哒」的声音，最早上班、最快完成工作，最大程度保证工作品质，在讲究「学缘、地缘、血缘」的广告界，以一己之力创下最高业绩，这也是她从诸多竞争者中脱颖而出的生存之道。



《代理公司》无疑是李宝英的大女主剧，她搭档赵成夏、孙娜恩、全慧珍、韩俊宇等实力雄厚的演技派，将接棒《财阀家的小儿子》的火热收视率，於1月7日重磅开播。



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