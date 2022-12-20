《黑暗荣耀》作家金银淑白发现身，与导演共同大赞宋慧乔与角色相似度高达121％！

即将於年底12月30日公开的N台原创作品《黑暗荣耀》稍早举办制作发表会，作家金银淑与主要演员宋慧乔、李到晛、林智妍、廉蕙兰等与导演安吉镐共同现身。

《黑暗荣耀》剧情描述幼年时期因暴力阴影而灵魂已遍体鳞伤的女子，用她的一生缜密准备著复仇的故事，由《太阳的后裔》《鬼怪》《阳光先生》作家金银淑执笔，与安吉镐导演携手合作。女主角宋慧乔也将饰演进行复仇的女子文东恩，挑战以往从未演出过的风格，备受期待。



导演先是提到了宋慧乔与本次的角色文东恩，导演表示一开始看到剧本时，觉得文东恩这个角色给人软弱却又强悍的感觉，能够拥有强悍又软弱一体两面的演员并不多见，一开始就觉得这角色除了宋慧乔外没有第二人选，於是提议邀请，幸亏她也愿意参与本作品。导演认为她与东恩的相似度可说达到120％之上。



金银淑作家也是提到自己在观看宋慧乔拍摄完的影片后，感到她的演技令人起鸡皮疙瘩。她比导演多了1％，认为应该是121％。金银淑作家表示她在第一次看了毛片后感到惊讶张大了嘴巴，「原来宋慧乔还有这样的表情、这样的声线、这样的步伐」，完全看不见她原本私下认识的宋慧乔了，每一个场面都是文东恩的登场。作家还自曝感觉不能得罪到这个人，紧张到宋慧乔来电时「响两下马上接听」的情况。



金银淑作家更提到了剧名的由来。她表示自己常与高二的女儿讨论，而校园暴力这种相似的题材距离她似乎很接近，她认为受害者们的共通点，就是比起现实的补偿，更想要得到的是加害人的真诚道歉。而金银淑几经思考，道歉到底能给他们什么？后来她明白了，那样的道歉不是让加害人获得什么，而是找回了自己原有的，那些看不见的尊严与名誉，唯有道歉让这些回到原点，所以取名《黑暗荣耀（The Glory）》，支持所有的受害者，回到原点。



《黑暗荣耀》将於12月30日透过Netflix公开。

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