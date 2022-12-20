宋仲基無償演出新電影《花蘭》已完成拍攝，財閥家的小兒子要變身組織BOSS重返大螢幕！

演員宋仲基正因熱播中的韓劇《財閥家的小兒子》話題不斷，而在電視劇即將進入結局的同時，由他所主演的的黑色電影《花蘭》也在日前歷時3個月的拍攝行程中完美畫下句點了。

《花蘭》劇情描述想要擺脫像地獄一般現實生活的少年「連奎」，遇見了組織的中階老闆「其健」，兩人一同在這險惡的世界裡展開一連串的故事，定位為一部黑色風格的作品。雖然這並非一部大製作的作品，演員宋仲基卻希望與新人演員合作並挑戰此類型的角色而接演，之前的報導也指出他作為演員卻並未收取片酬，而這也將是宋仲基首度演出正統的黑色風格作品。



宋仲基與新演員洪思彬攜手合作，選擇這個角色也展現對此作品的信任程度，宋仲基在近期的電視劇《黑道律師文森佐》以及《財閥家的小兒子》中都有亮眼演出，洪思彬則是將在本片中演出想擺脫悲慘又黯淡生活而進入另一個世界的18歲少年「連奎」，宋仲基則是飾演相信連奎並帶領著他的組織中階BOSS「其健」，強烈風格的角色設定令觀眾們眼睛為之一亮。還加入了歌手兼演員的Bibi金亨瑞，飾演連奎的妹妹「潔白」，期待三位共同演出的火花。



今年9月13日開拍的電影《花蘭》在歷時3個月期間，也在12月12日於京畿道坡州殺青。宋仲基表示從他閱讀《花蘭》劇本時，就相當好奇這些場面會如何呈現，也對這作品有相當多的期待。他認為這部作品是韓國電影中必須要製作的，相當有價值的一部作品，也相當感恩自己有份參與，希望在拍攝現場的熱情能夠繼續在電影中呈現。

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