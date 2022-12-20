獨特前輩愛！TXT透露師兄BTS柾國送的禮物竟是超苦藥草茶，喝下大驚：全身都被淨化了呢...XD

喝了會健康的吧XD

同在BIGHIT MUSIC公司的前後輩團BTS與TXT，彼此感情超緊密，師兄弟間的互動常讓家族粉感到超窩心，也經常為彼此應援。而最近TXT在直播上透露，曾收到來自師兄柾國的驚喜禮物，讓他們超難忘。



TXT成員修寧凱透露，有次柾國在公司遇到TXT，送他們韓國傳統藥草茶，展現師兄的關懷之心，讓他們收到時超感動，而這也是他們第一次喝到這種茶。抱著感恩之心喝下時，修寧凱表示「真的嚇到了！真的是大自然的味道、讓人難以想像」而成員杋圭簡單總結：真的很難喝，讓人覺得超爆笑。



: (고삼차) 처음 먹어 본 게 정국이 형이 회사에서 한 번 준적 있거든요 형이 뭐 찍고 와가지구 처음 마셔보는데 와우 진짜! 진짜 정화되는 느낌 뭔가.. 진짜 자연의 맛이에여 진짜 흙맛이 느껴지구 와 대박이에여 진짜



정국아 ...왜 고삼차를 ㅋㅋㅋㅋㅠpic.twitter.com/yxZdBqHjJB — HIGHHIGH (@ACIDBASE13) December 17, 2022

之前BTS全員也喝過這種超苦藥草茶，原本還在開著玩笑，大家喝下後都突然臉色大變，甚至還忍不住吐了出來！而柾國自己也表示，「最害怕的東西是爆炸、電梯、和藥草茶」，結果竟然送給後輩當禮物XD



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