宋仲基无偿演出新电影《花兰》已完成拍摄，财阀家的小儿子要变身组织BOSS重返大萤幕！

演员宋仲基正因热播中的韩剧《财阀家的小儿子》话题不断，而在电视剧即将进入结局的同时，由他所主演的的黑色电影《花兰》也在日前历时3个月的拍摄行程中完美画下句点了。

《花兰》剧情描述想要摆脱像地狱一般现实生活的少年「连奎」，遇见了组织的中阶老板「其健」，两人一同在这险恶的世界里展开一连串的故事，定位为一部黑色风格的作品。虽然这并非一部大制作的作品，演员宋仲基却希望与新人演员合作并挑战此类型的角色而接演，之前的报导也指出他作为演员却并未收取片酬，而这也将是宋仲基首度演出正统的黑色风格作品。



宋仲基与新演员洪思彬携手合作，选择这个角色也展现对此作品的信任程度，宋仲基在近期的电视剧《黑道律师文森佐》以及《财阀家的小儿子》中都有亮眼演出，洪思彬则是将在本片中演出想摆脱悲惨又黯淡生活而进入另一个世界的18岁少年「连奎」，宋仲基则是饰演相信连奎并带领著他的组织中阶BOSS「其健」，强烈风格的角色设定令观众们眼睛为之一亮。还加入了歌手兼演员的Bibi金亨瑞，饰演连奎的妹妹「洁白」，期待三位共同演出的火花。



今年9月13日开拍的电影《花兰》在历时3个月期间，也在12月12日於京畿道坡州杀青。宋仲基表示从他阅读《花兰》剧本时，就相当好奇这些场面会如何呈现，也对这作品有相当多的期待。他认为这部作品是韩国电影中必须要制作的，相当有价值的一部作品，也相当感恩自己有份参与，希望在拍摄现场的热情能够继续在电影中呈现。

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