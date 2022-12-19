[有片]李俊昊快问快答宣传新戏《King The Land》难忘《衣袖红镶边》李祘一角带来的幸福

日前演员李俊昊在Youtube频道上发布了新影片，影片中他依照宾果板子上的问题一一进行回答，也提到了自己2023年即将与大家见面的新电视剧作品《King The Land》，以及2022年令他难忘的作品角色《衣袖红镶边》的君王李祘。

游戏中李俊昊一一回答了自己的近况，被问到是否有想去哪里旅行？他毫不犹豫的回答了「夏威夷」，他提到之前自己是因为有行程而前往当地，不过工作满档，即使在风景秀丽的夏威夷也没能好好放松享受一下，於是希望有休息时间的时候能够再次拜访这个疗愈之地。



他也被问到自己所演出的作品中，哪一个角色与自己最相像？哪一个又是最不像的呢？他说其实每次总觉得当下所演出的角色，就是与自己最相似的，但重新回顾思考一下的话，与自己本性最不一样的应该是《金科长》当中的徐律一角。而与他的个性最相近的角色，他则认为是个性非常正直，爱著身边所有人，以及对自己相当严格的人物，也就是他在《衣袖红镶边》中所饰演的君主李祘，不过毕竟是君王，要俊昊自己说出与他相似他显得有些不好意思，只以「斗胆地说自己像那位」来婉转表达。



俊昊也说明自己在演出《衣袖红镶边》时拥有相当棒的回忆，希望一边演出李祘这个角色时，间接体验到他的痛苦以及如何度过每一天。无疑地这部作品也为李俊昊带来相当风光的时刻，令他难忘的也是2022年的百想艺术大赏颁奖典礼，这个角色让他证明了自己的演技出色，并获得广大观众们的喜爱，他也感到相当幸福。



目前李俊昊也正在为接下来的作品JTBC新电视剧《King The Land》的拍摄而努力，也希望这部作品得到大家的关注与期待，为了剧中必须穿著西装，俊昊透露自己正在努力健身中，也不停的揣摩他的角色「具元」的心情，剧中的他虽聪明有能力，但是却痛恨虚假的笑容。他将遇上酒店职员中的微笑女王「千莎朗」（润娥饰），希望观众们多多期待。



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