[分集剧情]《财阀家的小儿子》导俊「预言」世界杯进四强，巧妙营销带顺洋汽车起死回生！（EP13）

这集收视率达到22.5%，再次刷新了自身和全年所有韩剧的最高纪录！
JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第13集导俊豪气买下顺洋信用卡，保障他大胆的营销计划顺利进行。
世界杯的奇迹
导俊知道韩国将在2002世界杯杀入四强，所以明知小型车市场已趋饱和仍主动接下顺洋新车的上市项目，目的就在做一场看似不可能的营销：韩国队每胜出一次就送出几百辆车，在世界杯期间把顺洋新车和胜利信念牢牢绑在一起。 导俊不仅让顺洋汽车成功翻身，还打破了最短时间销量最高的世界纪录，向股东们证实了自己的经营能力。 陈荣基本以为汽车可以压垮导俊，没想到他竟反败为胜，不禁怒火中烧！
陈养喆最后的体面
陈养喆弥留之际修改遗嘱，竟然没有留给导俊任何股份和财产。 导俊想质问爷爷究竟把他看做什么，但看到爷爷躺在病榻上动弹不得的模样，终究心软不忍开口，只告诉他韩国进了四强，而陈养喆听完便合眼咽气。
润基劝导俊公开病房的闭路电视影响以证明遗嘱无效，但导俊认为这会伤害爷爷的名誉，命令医院删除录像。 关於争夺金融控股公司经营权的难题，导俊选择了另一个解法：利用李必玉教唆杀人的把柄，将她手中的决定性股份转到自己名下，也保证了旻渶的人身安全。 李必玉三个亲生小孩对此十分不满，最疼爱的大儿子也与她反目。
下集预告里，大哥二哥似乎坐稳了顺洋第一把交椅，李室长给导俊送来了会长的最后遗产，让人超级好奇！第14集将在今晚公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~
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