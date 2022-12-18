真要開廠的話商品絕對瞬間被搶空！BTS JIN和廚神白種元要合開釀酒廠，求推出「JIN酒廠一日遊」

廚神白種元和酒友、防彈少年團JIN要合夥開釀酒廠了。

前段時間，白種元接受了媒體採訪，透露了拍攝《酒後吐真言》的契機，稱：「我和JIN是酒友，嘗了不少酒，也喝了我自己釀的酒，JIN就說自己也很想嘗試釀酒，這才有了這檔節目。 」 《酒後吐真言》共拍攝了4個故事，特意請來了韓國傳統酒的釀造師，JIN向釀酒師學習了製作傳統酒的整個過程。



白種元透露拍完《酒後吐真言》之後，JIN對整個過程十分滿意，不忘不停往自己的橡木酒桶裡繼續倒酒，甚至已經準備開一間以自己名字命名的釀酒廠，等到他退伍後，酒肯定已經發酵好了。 JIN所釀的酒雖然是燒酒，卻像釀造威士忌一樣放在了橡木桶裡，並將原材料從麥芽換成了大米，發酵好了之後燒酒會有濃濃的橡樹香氣。

身為韓國廚神的白種元一直注重宣傳本國的韓餐文化，傳統酒釀造就是其中之一。 他解釋日本殖民時期之後韓國的釀酒文化就消失了，根本不會用糧食釀酒，全依賴於工業生產，他就想借助有名人士的名氣來復興已丟失了十數年的傳統酒文化。 白鐘元在採訪中表示：「如果想合法地釀造酒，就必須開釀酒廠。 無論是JIN還是我，都是以合法地、與大家分享酒的心情來開釀酒廠的。 如果釀酒廠的酒成熟、完成度好，大眾也可以品嘗到。 應該邀請JIN這樣的著名藝人來為傳統酒做宣傳，將完成度很高的韓國傳統酒作為禮品贈送給海外，會起到很好的宣傳效果。 」



如果白種元這項「釀酒計畫」進行順利的話，不知道會不會開發出全新的旅遊專案，比如「JIN釀酒廠一日游」，親口嚐一嚐JIN所釀的韓國傳統酒。



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