Super Junior將陪粉絲們歡度平安夜！《認哥》預告公開後，隊長利特直播劇透：「會有兩週的份量」

如果有兩週的份量，那就是平安夜（24日）和跨年夜（31日）都有SUJU可以看！

Super Junior於本週四（15日）發行正規11輯Vol.2《The Road: Celebration》，整體風格瀰漫著濃濃聖誕氣息。有趣的是，新曲MV之團體畫面獨缺始源，眼尖的粉絲們卻找到了，原來「始源」出現在厲旭的手上，令網友笑翻。

在新專輯正式公開前，成員們一同前往JTBC電視臺錄製綜藝節目《認識的哥哥》。東海在個人Instagram搶先‎「劇透」‎當日造型，身穿校服的他相當逆齡，粉絲們不禁大喊：「完全看不出真實年齡是36歲！」

該期節目確定於下週六（24日）晚間播出，也就是平安夜那天，將有SUJU陪伴！成員們就團體裡的舞王、歌王進行激烈討論，還透露更多不為人知的幕後故事，令人期待。歐吧們還換上耶誕裝，場面相當熱鬧，預計又會誕生「名場面」。

昨日（17日），Super Junior前往馬尼拉舉行《Super Show 9》，隊長利特在演唱會結束後開直播，與粉絲們聊聊近況。

利特一邊吃著食物、一邊提到：「《認哥》預告出來了？是兩週的（份量），這是可以劇透的嗎？」「劇透王」就是你們！若沒意外的話，跨年夜也可以看到SUJU～好期待 > <

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞