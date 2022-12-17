果然一追剧停不下来！SJ圭贤透露正在看《财阀家的小儿子》：「我从凌晨2点开始的，看到早上7点」

15日，Super Junior圭贤作为嘉宾出演东海、银赫主持的《D&E Show》电台。

节目中，圭贤又提到自己正在追《财阀家的小儿子》，他表示：「凌晨2点开始的，看到早上7点，所以一整个晚上都没睡觉，因为太有趣了。」银赫听到也说：「一起来马上就...我在厨房吃著饭呢！从房间出来马上跟我说『哥～一定要看《财阀家的小儿子》。」圭贤还「骄傲」地说道：「我已经看到第10集了。」甚至被拍到一下班马上打开 OTT 要追剧 XD

K 새벽 1신가 2시에 시작했어요. 아침 7시까지 봤잖아 그냥 잠을 못 잤어요 너무 잼있어서!!

E 일어나자 마자 나한테 이야기 하더라고

일어나자마자 나한테 저 밥 먹고 있는데.. 방에서 나오면서부터 형 재벌집 막내아들 꼭 봐#규현 #은혁

pic.twitter.com/bHfwFZUQZ8 — 콩알 (و•o•)و (@hae_eun1544) December 15, 2022

在正规11辑《The Road : Celebration》直播时，圭贤的提问是「昨晚睡觉前做了什么？」厉旭也答对：「啊！在追剧吧！」希澈还开心地说：「我下午发泡泡的时候，看到粉丝们说圭贤欧爸正在追《财阀家的小儿子》。」



由宋仲基、李星民、申铉彬主演的《财阀家的小儿子》紧凑的剧情加上演员们精湛的演技，真的非常吸引人。11日播出的第11集收视已经突破21.1％，感觉接下来还会再创高呢！不知道大家有没有追了呢？



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