李升基超大器！全额捐出HOOK之未结金额50亿韩元甚至更多！「与HOOK的诉讼无关金钱而是使命」

歌手兼演员的全方位艺人李升基，与前公司HOOK娱乐间的连日争议到今日终於有了结果，稍早HOOK发出声明，表示除了已支付13亿韩元外，今日还追加支付了包含利息金额共41亿韩元。不过李升基随后霸气声明收到的未结清金额都将全额捐出。

李升基於12月16日也发表立场，他先是久违地与大家问候，接著提到其实自己连一句好好的「再见」都无法说出口，因为感到强烈的背叛与愤怒，以及失望与挫折，他也在一天天埋怨，又一天天自责反覆地度过。令人相当心疼他在这段期间所受到的内心折磨。



他在文中表示：「今天上午约有50亿韩元左右的金额入到我的帐户，收到了这样的简讯通知。HOOK娱乐也许认为我单纯是为了要收到金钱而采取法律应对措施，常见的音源结算书我却一次都没有收到过……这样单方面的告知「未结清金额」支付，以这样的名目来结束这次的事件。」

被权真英代表称之为「Minus负歌手」的李升基，在这家公司坚持了18年至今，才表示「直到现在都不知道否有接受过音源收入的结算金」，他表示对於HOOK的诉讼并非因为他们所拖欠的金钱，而是某人留下的汗水所带来的价值，不能被不当地用於另一人的贪欲之上，李升基认为这是他所能做到的最大使命，於是对该公司提出告诉。



虽然李升基收到了50多亿韩元，不过他却表示自己非常不清楚HOOK是以什么为基础，又是如何计算出这样的金额的，日后在法庭上还可能继续争论，不过他也向所有关注这件事情的大众致歉，对於日后很可能再发生相关的衍生争议，也先希望大家能够谅解。



李升基更大器承诺，不管未结金额还有多少，扣除诉讼金额外，他将全数捐出返还给社会。虽然今日他所收到的50亿元并不是小数目，更曾是他10几岁到30几岁的辛苦血汗成果，但他希望这笔钱能够帮助比他更加困难的人，他认为这样一来他所感受到的幸福，将远远超过这50亿元所带来的。表示日后就算金额再追加，他也将持续捐献。

最后李升基也提到，最重要的是经历了这次事件后，有很多人支持著他，在一旁安慰他，陪著他一起愤怒，都给了他很大的力量。感谢大家让他再度感受到他是个受到大家喜爱的存在，他想将这份爱小小的回馈给社会，报答大家的支持。也不忘祝福大家度过一个温暖的岁末年终，会一如既往走著诚实的道路。



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