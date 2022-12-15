[分集劇情]《謝幕：樹立而死》姜河那假孫子身分被揭穿反而更好！河智苑情感走向成焦點（EP11－12）

[有雷]《謝幕：樹立而死》姜河那假扮奶奶的孫子這事情已經露餡，不過家中卻沒有人當面揭穿這真相，反而仍小心翼翼的繼續一起演下去！但河智苑要面對的仍是樂園酒店股權之爭，為此她必須與權相佑結婚而鞏固更多股權，但姜河那卻在此時表達自己內心對河智苑的感情……

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《謝幕：樹立而死》隨著真正的北韓孫子李文成（盧相鉉飾）證明了自己的存在後，世妍（河智苑飾）更是直接對著劉在憲（姜河那飾）叫出他的本名，令在憲驚覺紙包不住火，帶著世妍一起去找這一切事件的起點鄭室長（成東鎰飾），鄭室長也說明了即使知道真正的李文成存在，卻仍找話劇演員來扮演孫子與孫媳婦的理由，都是希望奶奶最後這段期間能夠開心。世妍得知後沒有生氣，甚至也算是贊同這樣的做法。



李文成找上了奶奶，雖沒有表明自己的身份但說出了自身的故事，也引發奶奶省思，奶奶似乎也開始懷疑身邊的在憲並不是自己真正的孫子。李文成來到南韓是希望能拿到錢來醫治急需換肝的太太，黑道也從北韓追來，並希望他加速表明身份收到錢。不過李文成若有所思，似乎覺得奶奶在假孫子的照顧下過得很開心。



允熙（鄭知蘇飾）也盡自己的力量，從母親那裡得到有關大哥固定認購飯店股份的情報，傳達給世妍想幫忙她守住飯店。原來允熙也是反骨的女孩，即使出身優秀學歷驚人，卻想透過演戲體驗不同人生，不想依照媽媽的期望成為律師。但她藏在內心的秘密就是對在憲的愛，這才是她演出這場戲的真正原因，她也想找個好的時機點與在憲告白。



在憲得知世妍即將與裴東濟（權相佑飾）結婚的消息後，相當震驚也想阻止這件事，不過世妍只淡淡的表示這是她必須選擇的做法，裴東濟與世俊都在等待著揭開假孫子的秘密。在憲在此時向世妍告白，世妍似乎也想接受這份喜歡，而正想表白的允熙卻目睹了這一切。



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