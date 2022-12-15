鄭容和&車太鉉新劇《頭腦共助》爆笑預告公開！古怪醫師對上腦容量不足刑警，無奈之中展開合作！

KBS2明年第一劇《頭腦共助》近日陸續公開預告和劇照，鄭容和與車太鉉分別飾演酷酷醫師和人情味刑警，個性相反卻硬湊到一起，笑料百出！

《頭腦共助》講述恨不得殺死對方的兩個男子，為解決罕見腦部疾病所引發的犯罪事件而合作，展開搞笑搜查的故事。 鄭容和飾演擁有非凡大腦但行為古怪的腦神經科學家「申河路」，車太鉉飾演擁有傻瓜大腦和善良個性的刑警「金明世」，吵鬧不停的化學反應引人期待。

今天公開的第3版預告片裡，申河路在眾人面前演講、風光無限，金明世感歎：「哇~真是很紅的先生呢。」 金明世的前妻金莫蘭（芮智媛 飾）看到申河路的廣告牌，內心激動地跳起鋼管舞XD



法律催眠搜查官薛素貞（郭善英 飾）拿著申河路的書《暴力的解剖：反社會人格的大腦》指出他有些可疑，與此同時申河路冰箱看著實驗室冰箱裡的大腦，露出興奮的表情。 金明世信心滿滿地說「這種人很容易被攻陷」，轉眼間卻躺到手術台被剃掉一縷頭發，驚慌地大聲尖叫！



申河路嘲諷金明世腦容量太小，才做了幾次選擇就超負荷、就像老舊的256電腦一樣，還說自己比一般刑警都厲害，讓金明世十分不服。 金系長（禹賢 飾）說這兩人是「幻想級的一對」，最後是金明世調皮的聲音：「我們，今天開始是第一天吧？」



此前公開的海報也很有趣，酷酷的申河路公主抱著金明世從爆炸現場走出，金明世還摟緊對方脖子、露出明朗笑容，看起來十分開心XD



《頭腦共助》將在明年1月2日開播，「古怪腦神經科學家vs人情味刑警」的合作感覺超有趣的！



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