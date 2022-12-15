[分集剧情]《谢幕：树立而死》姜河那假孙子身分被揭穿反而更好！河智苑情感走向成焦点（EP11－12）

[有雷]《谢幕：树立而死》姜河那假扮奶奶的孙子这事情已经露馅，不过家中却没有人当面揭穿这真相，反而仍小心翼翼的继续一起演下去！但河智苑要面对的仍是乐园酒店股权之争，为此她必须与权相佑结婚而巩固更多股权，但姜河那却在此时表达自己内心对河智苑的感情……

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《谢幕：树立而死》随著真正的北韩孙子李文成（卢相铉饰）证明了自己的存在后，世妍（河智苑饰）更是直接对著刘在宪（姜河那饰）叫出他的本名，令在宪惊觉纸包不住火，带著世妍一起去找这一切事件的起点郑室长（成东镒饰），郑室长也说明了即使知道真正的李文成存在，却仍找话剧演员来扮演孙子与孙媳妇的理由，都是希望奶奶最后这段期间能够开心。世妍得知后没有生气，甚至也算是赞同这样的做法。



李文成找上了奶奶，虽没有表明自己的身份但说出了自身的故事，也引发奶奶省思，奶奶似乎也开始怀疑身边的在宪并不是自己真正的孙子。李文成来到南韩是希望能拿到钱来医治急需换肝的太太，黑道也从北韩追来，并希望他加速表明身份收到钱。不过李文成若有所思，似乎觉得奶奶在假孙子的照顾下过得很开心。



允熙（郑知苏饰）也尽自己的力量，从母亲那里得到有关大哥固定认购饭店股份的情报，传达给世妍想帮忙她守住饭店。原来允熙也是反骨的女孩，即使出身优秀学历惊人，却想透过演戏体验不同人生，不想依照妈妈的期望成为律师。但她藏在内心的秘密就是对在宪的爱，这才是她演出这场戏的真正原因，她也想找个好的时机点与在宪告白。



在宪得知世妍即将与裴东济（权相佑饰）结婚的消息后，相当震惊也想阻止这件事，不过世妍只淡淡的表示这是她必须选择的做法，裴东济与世俊都在等待著揭开假孙子的秘密。在宪在此时向世妍告白，世妍似乎也想接受这份喜欢，而正想表白的允熙却目睹了这一切。



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