郑容和&车太铉新剧《头脑共助》爆笑预告公开！古怪医师对上脑容量不足刑警，无奈之中展开合作！

KBS2明年第一剧《头脑共助》近日陆续公开预告和剧照，郑容和与车太铉分别饰演酷酷医师和人情味刑警，个性相反却硬凑到一起，笑料百出！

《头脑共助》讲述恨不得杀死对方的两个男子，为解决罕见脑部疾病所引发的犯罪事件而合作，展开搞笑搜查的故事。 郑容和饰演拥有非凡大脑但行为古怪的脑神经科学家「申河路」，车太铉饰演拥有傻瓜大脑和善良个性的刑警「金明世」，吵闹不停的化学反应引人期待。

今天公开的第3版预告片里，申河路在众人面前演讲、风光无限，金明世感叹：「哇~真是很红的先生呢。」 金明世的前妻金莫兰（芮智媛 饰）看到申河路的广告牌，内心激动地跳起钢管舞XD



法律催眠搜查官薛素贞（郭善英 饰）拿著申河路的书《暴力的解剖：反社会人格的大脑》指出他有些可疑，与此同时申河路冰箱看著实验室冰箱里的大脑，露出兴奋的表情。 金明世信心满满地说「这种人很容易被攻陷」，转眼间却躺到手术台被剃掉一缕头发，惊慌地大声尖叫！



申河路嘲讽金明世脑容量太小，才做了几次选择就超负荷、就像老旧的256电脑一样，还说自己比一般刑警都厉害，让金明世十分不服。 金系长（禹贤 饰）说这两人是「幻想级的一对」，最后是金明世调皮的声音：「我们，今天开始是第一天吧？」



此前公开的海报也很有趣，酷酷的申河路公主抱著金明世从爆炸现场走出，金明世还搂紧对方脖子、露出明朗笑容，看起来十分开心XD



《头脑共助》将在明年1月2日开播，「古怪脑神经科学家vs人情味刑警」的合作感觉超有趣的！



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