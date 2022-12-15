真的都超会演！《财阀家的小儿子》演员现实年龄差：陈养喆和大儿子只差2岁、哥哥也比导俊小！

由宋仲基、李星民、申铉彬等人主演的《财阀家的小儿子》目前播至第11集，收视也创自身新高到21.1%。

针对陈导俊（宋仲基 饰）和陈养喆（李星民 饰）的交通事故是捏造的，得知这一情况的两人开始寻找背后的人。但是...意想不到的瞬间陈养喆突然失智了，还认不出最喜欢的小孙子，这剧情走向也让观众们大吃一惊。演员们的演技都很厉害！相信大家也很好奇他们现实年龄吧 XD



陈养喆和「大儿子」陈荣基（尹帝文 饰）只差2岁（1968年、1970年）



「陈养喆的妻子」金炫（李必玉 饰）还比「大儿子」陈荣基小1岁（1971年、1970年）



陈养喆和「小孙子」陈导俊差17岁（1968年、1985年）



陈导俊比「大嫂」牟贤珉（朴智贤 饰）大9岁，和徐旻渶（申铉彬 饰）差1岁（1985年、1994年、1986年）



「哥哥」陈亨俊（姜基栋 饰）比陈导俊小2岁（1987年、1985年）



「导俊妈妈」李海仁（郑惠英 饰）比「姑姑」陈华荣（金信禄 饰）大8岁（1973年、1981年）



第12集预告中，医生认为陈养喆出现谵妄症状，导俊尽全力帮他掩盖病况。星俊参与理事会表决，誓要把导俊拉下社长位置，还开始怀疑爷爷的精神状况。陈养喆还质问自己的子女「想要杀了我的人是谁？」明天就可以看到这集播出啦～

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