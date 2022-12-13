[分集劇情]《還魂：光與影》復活與失憶之謎終於揭曉！陳復妍遭「悔婚」重回陳府，關鍵時刻張煜再次現身！（EP2）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第2集裡，陳復妍是否還擁有神力成為眾人關注的焦點。

*以下內容包含《還魂：光與影》第2集關鍵內容！



「陳復妍」的復活與失憶

三年前陳復妍石化跳入敬天湖，是陳湖警拜託麻衣李先生把她救起來。 李先生復活陳復妍時用盡了落壽全部氣力，結果就是陳復妍靈魂消失徒留身體，裡面是失去功力和記憶的落壽。 而因為靈魂是落壽，這副身體的面容也逐漸變成落壽模樣。 現在的「陳復妍」已失去神力，若要恢復神力恐怕連落壽的記憶也將一併恢復，所以陳湖警選擇將她囚禁，只用來生育陳家下一代神女。



陳復妍被告知自己10歲時走失、患了一場大病，病癒後便失去了記憶。 善良的她不忍讓母親再次失去女兒，即便被囚禁和許配給陌生男子仍盡力配合。 張煜幫她切斷手腕上的追躡絲擺脫跟蹤，陳湖警乾脆將追躡絲繡在她背上，李先生和連陳超妍都對陳湖警的行為逐漸看不下去。



「我們成親了」

張煜得知陳復妍無法幫他取出冰石，便請她離開張府。 陳復妍感知到異常氣息又折返回來，不料被還魂人拉入水中險些喪命，幸得張煜及時救援。 張煜徹夜守護陳復妍，還喝下了象徵新婚之夜的合歡酒。



陳武鼓動陳湖警讓大女兒在萬長會上亮相、一展神力，陳復妍只得從命。 這時張煜發現陳復妍熄滅了妖器裡的火焰、並非毫無神力，於是立即趕到會場宣佈陳復妍不能繼承辰耀院，因為兩人已經成婚，他決定帶她離開這座牢籠！



下集預告中，張煜霸氣地「搶走」陳復妍，但當她主動向他靠近，張煜再一次慌了！XD陳復妍和徐律外出散步，偶遇打扮成內官的世子。 陳武派拿出妖器，打算「召喚死去的落壽來動搖張煜」。 第3集將在本週六通過Netflix公開。



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