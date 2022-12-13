「幽靈就在我們之中」電影《幽靈》集結薛耿求、李荷妮、朴素丹、朴海秀於1月18日在韓上映！

電影《幽靈》即將在2023年1月18日在韓上映，今日公開了第一波主視覺海報以及預告影片，主角們貼合時代的復古特殊造型令觀眾們驚艷。

電影《幽靈》描述1933年的京城，朝鮮總督府被懷疑藏匿了抗日組織間諜「幽靈」，而被懷疑的人們則被囚禁在偏僻的酒店裡，為了逃出去並擺脫嫌疑而展開一場戰鬥，然而真正的「幽靈」仍在進行著無法停止的任務作戰。全劇充滿難以預測的劇情以及高度反轉，將滿足觀眾們的好奇心，《幽靈》也是由電影《信徒》的導演李海英所執導的新作品。



本片的時代背景設定於1933年日本佔據韓國時期，而所有演員們的復古造型也令人為之驚艷。包含了《王者製造》影帝薛耿求、《雞不可失》李荷妮、《極速快遞》朴素丹、《毒梟聖徒》朴海秀以及《明星經紀人生存記》徐賢宇等。抗日組織「黑色團」中的間諜，與所有嫌疑人一同被囚禁在位於懸崖邊的酒店，誰也無法自行逃脫，劇情充滿緊張氣氛，想逃出去的人要證明清白，以及不能被發現的真正臥底「幽靈」，誰能笑著離開酒店？





薛耿求身穿日本警察制服，將飾演村山俊二一角，臉上滿是懷疑與警戒防禦的表情。李荷妮雖然在片中飾演朴慈景，總會立起大衣領子，隱藏著內心真正想法的總督府內紀錄密文通信科職員，而朴素丹則是飾演雖是朝鮮人，但卻擔任政務總監的直屬秘書由里子，朴海秀則是飾演身著日本軍服的警衛隊長凱藤，必須追查「幽靈」的真正身分。徐賢宇則是飾演一位打扮充滿紳士風格，負責通信和密文解讀的千系長。這五人之間究竟有什麼錯綜複雜的關係？是對立還是共助？



當所有人都懷疑是間諜「幽靈」時，會需要互相告發或能夠直接證明自己的清白，以懸崖上的酒店當作一個密室，推理其中可能的犯人是誰，加上真正的「幽靈」還正在進行自己的任務中，喜愛間諜臥底類作品的觀眾應該會相當喜愛。到底誰才是「幽靈」，1月18日即將揭曉。



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