[分集剧情]《禁婚令》朝鲜最强女骗子朴柱炫的天大谎言！爱撒娇又专情的王金永大露腹肌求关注（EP1－2）

[有雷]《禁婚令》上周末开播，剧情快速展开令观众们觉得相当有趣。朝鲜君王李宪因为思念死去的世子嫔，而连续七年颁布「禁婚令」，全国男女都不可通婚因为必须以君王的拣择为主，偏偏七年来君王都无法顺利成亲，全国人民也跟著受苦，於是传言四起，君王金永大在此时遇见了靠禁婚令讨饭吃的女骗子朴柱炫，甚至要她贴身照顾！

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《禁婚令》一开头就说明了君主李宪（金永大饰）连续七年让朝鲜人民无法自由成婚，全国女子都必须以君主的拣择，成为中殿为主。但时间一久，民间对君王的传言也越来越多，流传著君王可能是阉人或是断背同性恋，才会七年来无法顺利成亲。李宪对死去的世子嫔难以忘怀，也深信她不可能上吊轻生，而夜里总在眼泪与恶梦中渡过，难以成眠。



李宪一直感到世子嫔原本居住的地方阴气逼人，他在那里徘徊时总会感受到世子嫔的冤屈。而他对於世子嫔深深的爱慕，世子嫔则担忧自己没有背景陷入宫斗很可能被牺牲，希望李宪把私人与国事好好分开。李宪则是想尽办法逗笑世子嫔，也希望听她叫一声「小宪」，不过世子嫔仍忧心忡忡，从没开口这么叫过他，不久后世子嫔便被发现上吊轻生，让李宪悲痛不已。



芮素娘（朴柱炫饰）则是一个恋爱大师，认为禁婚令也无法阻止男女之间的情爱，所以禁婚令对她来说反而是一个赚钱的助力，她私下为人牵线，就算时常被捕也无所畏惧，依旧从事这样的行业。某日世子微服出巡到她所开设的「爱月堂」，她口中也说著李宪最讨厌的传言而被捕入狱。



在狱中她声称月老附身，预言今年将解除禁婚令，与李宪的想法不谋而合而被认为有通灵能力。她更在李宪面前说世子嫔灵魂能够进入她的身体，而她一席话让李宪感到世子嫔重生而泪流满面，於是下令要她进宫，以便李宪传达心意。李宪则派好友，也是义禁府都事李信元（金宇锡饰）保护她，以免被宫中其他人发现。



李信元原来也是禁婚令的受害者，在成亲的当日被阻断。他在成亲前，曾经偷偷去看了自己将成婚的对象，对於她的侧脸以及香气，还有她的口吻念念不忘，但在成亲当日却发现新娘被掉包，於是他决定成为义禁府都事，一边查案保护君王，一边寻找这位失踪的新娘。但其实这位新娘就是眼前的芮素娘，原本也出身名门望族的她，收到了婚书原本期待不已，殊不知成亲前日发生什么事情让她有家归不得，成为街头的江湖术士。李信元是否认出了她就是新娘芮贤善呢？



芮素娘在宫中很认真的达成李宪的使命，甚至在李宪的失眠夜里送上许多故事，或是拉他到户外去要求与李信元比试一下，让李宪渐渐转移重心到其他的事物，甚至想证明自己也是很有男性魅力，还脱下了满满汗水的龙袍露出上半身背肌以及结实腹肌，看得芮素娘的口水都快滴下来啦！甚至李宪还把月光下的芮素娘误认为世子嫔重生，一把拥入怀中！这样的君王也太令人心动了！



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