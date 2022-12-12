「K-POP的開始就是他們！」紀錄片《Super Junior: The Last Man Standing》下月公開

看企劃內容好像會很感人QQ

上月底Disney+舉行的的「亞太區內容發布會」，宣布製作多位K-POP偶像之紀錄片，包括Super Junior、BTS防彈少年團與NCT 127，而今（12）日再宣布Super Junior將在下月18日公開。

Super Junior出道18年，紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》（last man standing有屹立不搖之意）將敘述他們從2005年出道，直至跨足亞洲成為世界級藝人，背後不為人知的故事。今日公開的海報採用去年發行的10輯《THE RENAISSANCE》文藝復興概念照，副標題寫著：K-POP的開始就是他們！



從熱血的練習生時期開始，到從未見過的大型組合「Super Junior 05」誕生變成「Super Junior」至今，《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》將毫無保留說出Super Junior出道以來的故事。很快就要邁入20週年，成員們也會坦露從未對外公開的真心，還有在喜悅、痛苦、歡樂與絕望中共同成長的故事。Disney+官方企劃更說明，「透過名副其實、代表了韓國甚至全球的偶像Super Junior的成長故事，還能一窺他們對K-POP產業的洞察力」。

Super Junior是SM娛樂推出的組合，由利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭與圭賢組成，從2005年出道以來已邁入第18年，膾炙人口的歌曲包括〈U〉、〈Sorry Sorry〉、〈美人啊〉與〈Mr. Simple〉，也持續朝多元路線發展如綜藝節目、戲劇、音樂劇等等，就如同標題所說的「屹立不搖」。



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》1月18日週三由Disney+全球獨家公開。

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