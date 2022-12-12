「K-POP的开始就是他们！」纪录片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》下月公开

看企划内容好像会很感人QQ

上月底Disney+举行的的「亚太区内容发布会」，宣布制作多位K-POP偶像之纪录片，包括Super Junior、BTS防弹少年团与NCT 127，而今（12）日再宣布Super Junior将在下月18日公开。

Super Junior出道18年，纪录片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》（last man standing有屹立不摇之意）将叙述他们从2005年出道，直至跨足亚洲成为世界级艺人，背后不为人知的故事。今日公开的海报采用去年发行的10辑《THE RENAISSANCE》文艺复兴概念照，副标题写著：K-POP的开始就是他们！



从热血的练习生时期开始，到从未见过的大型组合「Super Junior 05」诞生变成「Super Junior」至今，《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》将毫无保留说出Super Junior出道以来的故事。很快就要迈入20周年，成员们也会坦露从未对外公开的真心，还有在喜悦、痛苦、欢乐与绝望中共同成长的故事。Disney+官方企划更说明，「透过名副其实、代表了韩国甚至全球的偶像Super Junior的成长故事，还能一窥他们对K-POP产业的洞察力」。

Super Junior是SM娱乐推出的组合，由利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭与圭贤组成，从2005年出道以来已迈入第18年，脍炙人口的歌曲包括〈U〉、〈Sorry Sorry〉、〈美人啊〉与〈Mr. Simple〉，也持续朝多元路线发展如综艺节目、戏剧、音乐剧等等，就如同标题所说的「屹立不摇」。



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》1月18日周三由Disney+全球独家公开。

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