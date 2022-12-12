李光洙曾聽不出女友的歌聲！李先彬終於回應了：他聽了很多遍哎！「氣到」眼睛都瞪大了XD

已經穩定戀愛4年的娛樂圈恩愛CP李先彬和李光洙，女方對男方有一點點不滿。

為了宣傳即將開播的《都市酒鬼女人們》第2部，主演鄭恩地、李先彬和韓善花一同做客了綜藝節目《驚人的星期六》，李先彬選了申東燁和SHINee Key這兩位固定嘉賓作為當天的「關鍵詞」，又解釋了為何這樣選的理由，完全掌握了該檔節目的精髓。



在「零食時間」環節，李先彬提到了熱戀中的男友李光洙。 此前，李光洙也曾出演過該節目，在遊戲環節竟然聽不出李先彬的聲音，沒有猜出女友所唱的《都市酒鬼女人們》OST，當時就被其他人吐槽「把送分題變成了送命題」、「回去要罰跪搓衣板」，這次嘉賓BOOM重提當時的「慘況」，李先彬瞪大眼睛，說道： 「那期我有看，（李光洙）聽了很多遍，很有趣。」 嘴上雖然說著「有趣」，但表情完不是那麼一回事，對男友聽不出自己的聲音，表現出了遺憾。





이광수 놀토나와서 이선빈이 부름 ost 못 맞춘 거 봤냐는 물음에 반응ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/ivaZO7Hea4 — 란정 (@roodzep) December 10, 2022

接下來節目組又出了關於電視劇《善良的男人》的題目，這部戲李光洙也有份出演，李先彬稱：「我要提前說一下，（他的作品）我沒有全看，還是老實說一聲比較好。」為自己萬一猜不出男友的作品OST提前打了預防針。

李光洙和李先彬於2018年公開認愛，早前兩人同時參加《Radio Star》時李先彬便對李光洙芳心暗許，甚至在錄製節目的過程中直言不諱的說李光洙就是她的理想型。 戀情公開後，無論是媒體採訪或是綜藝節目中兩人都不特別提及，但也不刻意迴避，被問到就會如實回答感情狀況，反而表現出了對彼此的愛。 這4年裡也出現過他倆分手的傳聞，但每次都會不攻自破，兩人的愛情戰線無異常。

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