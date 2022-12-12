李光洙曾听不出女友的歌声！李先彬终於回应了：他听了很多遍哎！「气到」眼睛都瞪大了XD

已经稳定恋爱4年的娱乐圈恩爱CP李先彬和李光洙，女方对男方有一点点不满。

为了宣传即将开播的《都市酒鬼女人们》第2部，主演郑恩地、李先彬和韩善花一同做客了综艺节目《惊人的星期六》，李先彬选了申东烨和SHINee Key这两位固定嘉宾作为当天的「关键词」，又解释了为何这样选的理由，完全掌握了该档节目的精髓。



在「零食时间」环节，李先彬提到了热恋中的男友李光洙。 此前，李光洙也曾出演过该节目，在游戏环节竟然听不出李先彬的声音，没有猜出女友所唱的《都市酒鬼女人们》OST，当时就被其他人吐槽「把送分题变成了送命题」、「回去要罚跪搓衣板」，这次嘉宾BOOM重提当时的「惨况」，李先彬瞪大眼睛，说道： 「那期我有看，（李光洙）听了很多遍，很有趣。」 嘴上虽然说著「有趣」，但表情完不是那么一回事，对男友听不出自己的声音，表现出了遗憾。





이광수 놀토나와서 이선빈이 부름 ost 못 맞춘 거 봤냐는 물음에 반응ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/ivaZO7Hea4 — 란정 (@roodzep) December 10, 2022

接下来节目组又出了关於电视剧《善良的男人》的题目，这部戏李光洙也有份出演，李先彬称：「我要提前说一下，（他的作品）我没有全看，还是老实说一声比较好。」为自己万一猜不出男友的作品OST提前打了预防针。

李光洙和李先彬於2018年公开认爱，早前两人同时参加《Radio Star》时李先彬便对李光洙芳心暗许，甚至在录制节目的过程中直言不讳的说李光洙就是她的理想型。 恋情公开后，无论是媒体采访或是综艺节目中两人都不特别提及，但也不刻意回避，被问到就会如实回答感情状况，反而表现出了对彼此的爱。 这4年里也出现过他俩分手的传闻，但每次都会不攻自破，两人的爱情战线无异常。

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