圭賢坦言：「最初想唱抒情歌，所以曾拒絕SM。」如今又做偶像、又唱抒情歌，粉絲：「謝謝你成為Super Junior！」

現在的圭賢是唱跳偶像、抒情歌手、音樂劇演員、MC、YouTuber（？）…為我們SUJU忙內感到驕傲！
近期，有段關於Super Junior圭賢的採訪被公開，並提及圭賢最初沒有要加入SM的想法。他表示：「SM給我打了很多電話，想和我簽合約。但是，我通過另一場歌唱比賽與朴善珠老師進行交談。『我想唱抒情歌，我不想當偶像』，所以拒絕了SM。」沒想到，朴善珠老師突然發表新專輯、忙於宣傳，便忘了圭賢這個人。
圭賢回想當時也忍不住笑了出來：「時間過去幾個月，我給SM選角的人打電話，問他：『你是否還想要用我？』對方回答：『OK！你去參加考試。』」、「工作人員讓我在那裡唱歌。唱完後，李秀滿老師過來跟我說：『我們一起好好做吧』，然後簽合約，我就加入SM了。」
被問到有沒有想過像現在這樣成為偶像組合的成員，圭賢回答：「我從來沒想過我會成為偶像。第一次去SM接受訓練的時候，（在這之前）我也從來沒有跳過舞。我本來打算只唱抒情歌，在某種程度上，我走上一條完全不同的道路。當我成為Super Junior成員時我很驚訝，但現在的我很開心，我可以和我的粉絲們一起唱動人的歌曲、享受表演，這就是我現在的樣子。而最終，我也能以抒情歌手的身分展現自己，我覺得我更幸福了。」
看完這段採訪，粉絲們紛紛表示：「謝謝圭賢成為Super Junior！」、「什麼都擅長的我們圭賢，是唱跳偶像、是抒情歌手、是音樂劇演員，也是MC…今後都只走花路吧！」等。
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