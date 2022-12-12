《财阀家的小儿子》李星民1分钟影帝级演技！全程装疯卖傻，表情戏十足

因为「爷爷陈养喆」李星民的绝赞演技，《财阀家的小儿子》收视率终於突破20%。
《财阀家的小儿子》第11集全国收视率为21.137%，首播仅为 6.058%的该剧从第3集开始收视率就冲破两位数，第8集达到19.449%。 已经是jtbc收视率史上TOP3的《财阀家的小儿子》正式向《SKY Castle》、《夫妻的世界》发起冲击。
第11集中李星民向观众们展现了教科书一般的精湛演技，遭遇车祸的陈养喆心里知道事故并非偶然，怀疑是自己几个孩子做的手脚，於是准备找出始作俑者，然而正当凶手要浮出水面之时，他突然失智了...... 陈养喆凭藉精明的手段和隐忍态度成为了经济界的龙头，却说疯就疯，认不出最喜欢的孙子陈导俊（宋仲基 饰），小便失禁，从一个喜怒不形於色的「大佬」转瞬间成了一个目光呆滞、形状疯癫的傻子，上一秒还是老谋深算的眼神，下一秒就眼神涣散，他骗过了所有人，也骗过了观众，第11集播出后不少观众上网讨论：「求爷爷是装的，不然真的要弃剧了」、「希望第12集有大反转」、「我不接受这个设定」、「爷爷太可怜了」等。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告