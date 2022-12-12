《財閥家的小兒子》「大嫂」朴智賢曾演史上最嚇人的恐怖片！還是美女學霸，前男友被挖出

大家能認出來《財閥家的小兒子》裡的「大嫂」是恐怖電影裡的主演嗎？

《財閥家的小兒子》正在熱播中，除了爺爺陳養喆（李星民 飾）和小孫子陳導俊（宋仲基 飾）演技抓人之外，大嫂牟賢珉（朴智賢 飾）也另廣大觀眾眼前一亮，自從她亮相以來牢牢抓住了眾人的目光，被不少觀眾詢問「這人是誰？ 」



牟賢珉的扮演者就是年輕女演員朴智賢，1994年出生的她今年29歲，曾經是大學雜誌《大學明日》的封面模特兒，畢業於首爾外國語大學的西班牙語系，是一名美女學霸。2016年，朴智賢出演了短篇電影《網拍女》正式出道，2018年憑藉恐怖片《昆池岩》打響名號，讓更多觀眾認識到她。提起《昆池岩》一定有不少影迷知道，這部號稱韓國電影史上最恐怖的電影，萬「鬼」俱備只等你來，自動關閉的房門、水池的頭髮、詭異的玩偶，通篇都瀰漫著嚇人的氛圍。 朴智賢在影片中扮演了與自己重名的角色「智賢」，手臂被抓傷之後變成了鬼，還貢獻出了影片嚇人場景之一-突如其來的慘白慘白的整張臉！



誰能想到女鬼智賢搖身一變成了《財閥家的小兒子》中的天之嬌女牟賢珉，高傲且極具野心，渾身散發著冷都女的氣質，和《昆池岩》中的形象大不同，只能說朴智賢可塑性太強了。



此外，出道多年的朴智賢曾經有過一段公開的戀情，2017年8月與大6歲的KBS電視台播音員曹港理（音譯）熱戀，只可惜戀情沒能維持太久，2018年2月就官宣「早在2017年下半年就分手了」。



形象幹練，氣質多變的朴智賢，令人期待她更多的作品。



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