圭贤坦言：「最初想唱抒情歌，所以曾拒绝SM。」如今又做偶像、又唱抒情歌，粉丝：「谢谢你成为Super Junior！」

现在的圭贤是唱跳偶像、抒情歌手、音乐剧演员、MC、YouTuber（？）…为我们SUJU忙内感到骄傲！
近期，有段关於Super Junior圭贤的采访被公开，并提及圭贤最初没有要加入SM的想法。他表示：「SM给我打了很多电话，想和我签合约。但是，我通过另一场歌唱比赛与朴善珠老师进行交谈。『我想唱抒情歌，我不想当偶像』，所以拒绝了SM。」没想到，朴善珠老师突然发表新专辑、忙於宣传，便忘了圭贤这个人。
圭贤回想当时也忍不住笑了出来：「时间过去几个月，我给SM选角的人打电话，问他：『你是否还想要用我？』对方回答：『OK！你去参加考试。』」、「工作人员让我在那里唱歌。唱完后，李秀满老师过来跟我说：『我们一起好好做吧』，然后签合约，我就加入SM了。」
被问到有没有想过像现在这样成为偶像组合的成员，圭贤回答：「我从来没想过我会成为偶像。第一次去SM接受训练的时候，（在这之前）我也从来没有跳过舞。我本来打算只唱抒情歌，在某种程度上，我走上一条完全不同的道路。当我成为Super Junior成员时我很惊讶，但现在的我很开心，我可以和我的粉丝们一起唱动人的歌曲、享受表演，这就是我现在的样子。而最终，我也能以抒情歌手的身分展现自己，我觉得我更幸福了。」
看完这段采访，粉丝们纷纷表示：「谢谢圭贤成为Super Junior！」、「什么都擅长的我们圭贤，是唱跳偶像、是抒情歌手、是音乐剧演员，也是MC…今后都只走花路吧！」等。
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