女團STAYC首場台北見面會苦練王心凌《愛你》送台粉！全場為成員J驚喜慶生！

韓國新興女團STAYC首次來台灣舉行見面會，於12月10日晚間在台北TICC為大家送上“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”。第一次來到台灣見歌迷的STAYC，在接近兩小時的演出中，一方面為粉絲（SWITH）獻唱了六首歌曲，如：《RUN2U》、《SO WHAT》、《I’ll BE THERE》等。並進行深度聊天和多個遊戲環節，STAYC還特別為台灣觀眾苦練了王心凌的《愛你》，和歌迷共度一個豐富的晚上。

首次跟台灣粉絲見面的STAYC，先以出道作《SO BAD》來為今晚的FAN MEETING揭開序幕。緊接著獻唱了《BEAUTIFUL MONSTER》，值得一提是這首來自STAYC第三張單曲專輯《WE NEED LOVE》的主打歌，在今年7月推出後便旋即成為韓國SBS MTV音樂節目《THE SHOW》的冠軍歌，這兩首歌曲對於STAYC都相當有意義。



在主持人和粉絲們一起呼叫：「1、2、3！STAYC！」後STAYC再度正式登場，6位女孩現身後開心地跟全場觀眾團體問候，每位成員也特別以個人方式作自我介紹和問候台灣粉絲。主持人提及STAYC剛剛11月23在日本出道的情況，意想不到女孩們除了介紹日本出道作《POPPY》，還直接在現場唱了起來，讓全場粉絲們覺得超可愛！



STAYC的成員們都是第一次來到台灣，她們說在之前做網路和演唱會直播時，看到很多台灣粉絲們的留言，所以也一直希望可以親身來看看，而實際來了之後更覺得台灣真的很棒！特別是對夜市、鳳梨酥也非常喜愛，更表示「一直想著和SWITH見面都失眠了！」令粉絲們聽了非常興奮！為了令粉絲們對STAYC有更深入的認識，以及增加彼此的互動，見面會還準備了 的問答和 的遊戲環節，大玩恐怖箱和立瓶子遊戲。



在STAYC遊戲環節結束後，她們還為SWITH特別準備了王心凌的《愛你》，中文發音準確並唱得非常投入，可愛的表現把全場觀眾的心也融化了。接著在STAYC欣賞完粉絲們製作給她們的應援影片，主持人問及J的感想時，卻突然響起生日歌的音樂，並推出SWITH特別為J慶生的生日蛋糕上台！台灣SWITH全場一起為12月9日出生的J慶祝生日，場面驚喜又溫馨。最後，在STAYC再獻唱《I’ll BE THERE》和安可的《ASAP》，為她們的首次台灣見面會畫下圓滿句號。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞