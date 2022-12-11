SHINee成員solo專輯名暗藏玄機，珉豪個人專輯是「最後一塊碎片」

看了男團SHINee成員們給SOLO專輯起的名字，想不說他們是同團隊友都難！

SHINee共有5名成員，泰民、鐘鉉（已逝，但SHINee永遠都是5人！！！）、Key、溫流和珉豪，這5人分別在不同時期推出了SOLO專輯，有細心的粉絲們發現，他們首張SOLO專輯名稱放在一起還真押韻！泰民的《ACE》、鐘鉉的《BASE》 、Key的《FACE》、溫流的《VOICE》以及珉豪的《CHASE》，通通都以「斯」的發音結尾，做到了「形散神不散」，生怕別人不知道他們來自同一團。

샤이니의 유기성은 샤월을 과몰입하게 해요



어떻게 순서도

막내-임시막내-셋째-둘째-첫째 순이지?? 하.. pic.twitter.com/JvoRowLkfZ — 베초 양일 온이 (@ki_kyiri0525) December 5, 2022

不僅如此，成員們關於各自的專輯都會有一段英文介紹，深藏著他們對自我的評價，對專輯的評價。

ACE로 시작해서 마지막 퍼즐인 CHASE까지



SMCU고 뭐고 샤이니 세계관이 최고다 온 우주 다 샤이니 줘 pic.twitter.com/e85xnkj7Ox — 치즈 (@taems_cheese) December 5, 2022

泰民：從夢想成為歌手那一天起，沒有一天不去想不去期盼的。 雖然有很多障礙需要超越，但也教會我要相信自己。 我的自信是我產生動力的源泉，朝著夢想前進的我的努力，如同創造了現在的我一樣，我要為了更大的目標而帶著信心繼續努力。



鐘鉉：如同我身體上的橘皮組織一樣，這是我成長的一部份，我們在忍受痛苦的同時，我對自己和世界的成長的自信一直源源不斷，因為是為了超越痛苦才打造了這樣一個空間，我感謝督促成為更好的自己的「成長」，不論何時何地，我都需要你。



Key：不是去挑戰不可能或者超越極限，這張專輯是在證明我和我們的能力，而這一切也將繼續進行下去，我的所有行為源自我的真實，為了你而存在。



溫流：唱歌帶給我極大的幸福，因此我期盼著這首歌也能為你們帶去治癒，用我的聲音，我的歌曲，為大家送上幸福。



珉豪：最終，集齊最後一個碎塊完成了整張拼圖，我想要講述的故事包括了我們的信念，這是一個無法用一句話解釋的故事，增強我們的世界觀，允許我們自己去改變這個世界。 所以帶著這樣的信念，我不會停下前進的腳步。 我會再一次審視我自己，繼續努力工作，始終保持著信念、謙虛和勇氣，我要告訴大家我們是對的。



隨著珉豪《CHASE》的發行，SHINee世界觀謎題的最後一塊碎片也終於集齊了。

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