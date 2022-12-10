《酒都女2》開播啦！酒鬼女人們幫助智妍抗癌跑到山裡，「崔原始」也追過來加入自然人行列（EP.1-2）

《酒鬼都市女人們2》昨（9）日於韓國首播播出1、2集，收到了不錯的評價。

「酒鬼都市女人們」安昭熙（李先彬飾）、韓智妍（韓善伙飾）與姜芝久（又譯姜智久，鄭恩地飾）睽違一年回歸，故事銜接一年前第一季的結局──韓智妍乳癌復發。

雖然韓智妍手術成功，但她與安昭熙、姜芝久突如其然消失，沒有人知道她們去了哪裡，直到過於想念安昭熙企劃的姜北久製作人找到了她們。姜北久為了找她們，上山下海弄得蓬頭垢面，變得比真正住在山裡的酒鬼女們更像「自然人」（指在山上自給自足的人）。



經由姜北久的訪問，我們才知道安昭熙與姜芝久陪伴韓智妍度過一段用自然療法抗癌的日子，她們陪著韓智妍做想做的事情、陪著她到拒絕化學療法在山上過日子。



皇天不負苦心人，三個月、六個月、一年、兩年……酒鬼女人們終於成功回歸！五福酒館老闆（金正民 飾）也因她們結束旅行回來開業！經過26個月的努力，女人們重新喝到一口酒就落下淚來，韓智妍哭著對閨密們說「謝謝」。



看完首播，推特有網友評價「依然很有趣」，表示對於女人們回歸人間、肝重強化後要講的故事很激動，YouTube不少網友對於三人的情誼感動不已，留言「世上哪有那麼好的朋友」、「有這樣的朋友，還有什麼是更幸運的呢？」、「酒瘋女真是的，一回歸就讓人又笑又哭」……。







第3集預告，三人「回歸人間」後，職場甚至生計都出現變化與困難，柳仁英飾演的新瑜珈講師、尹施允飾演的YouTuber「親切的摺紙先生」即將登場！



《酒鬼都市女人們2》台灣觀眾可於iQIYI（愛奇藝國際版）、friDay影音、HamiVideo收看。

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