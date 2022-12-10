女团STAYC首场台北见面会苦练王心凌《爱你》送台粉！全场为成员J惊喜庆生！

韩国新兴女团STAYC首次来台湾举行见面会，於12月10日晚间在台北TICC为大家送上“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”。第一次来到台湾见歌迷的STAYC，在接近两小时的演出中，一方面为粉丝（SWITH）献唱了六首歌曲，如：《RUN2U》、《SO WHAT》、《I’ll BE THERE》等。并进行深度聊天和多个游戏环节，STAYC还特别为台湾观众苦练了王心凌的《爱你》，和歌迷共度一个丰富的晚上。

首次跟台湾粉丝见面的STAYC，先以出道作《SO BAD》来为今晚的FAN MEETING揭开序幕。紧接著献唱了《BEAUTIFUL MONSTER》，值得一提是这首来自STAYC第三张单曲专辑《WE NEED LOVE》的主打歌，在今年7月推出后便旋即成为韩国SBS MTV音乐节目《THE SHOW》的冠军歌，这两首歌曲对於STAYC都相当有意义。



在主持人和粉丝们一起呼叫：「1、2、3！STAYC！」后STAYC再度正式登场，6位女孩现身后开心地跟全场观众团体问候，每位成员也特别以个人方式作自我介绍和问候台湾粉丝。主持人提及STAYC刚刚11月23在日本出道的情况，意想不到女孩们除了介绍日本出道作《POPPY》，还直接在现场唱了起来，让全场粉丝们觉得超可爱！



STAYC的成员们都是第一次来到台湾，她们说在之前做网路和演唱会直播时，看到很多台湾粉丝们的留言，所以也一直希望可以亲身来看看，而实际来了之后更觉得台湾真的很棒！特别是对夜市、凤梨酥也非常喜爱，更表示「一直想著和SWITH见面都失眠了！」令粉丝们听了非常兴奋！为了令粉丝们对STAYC有更深入的认识，以及增加彼此的互动，见面会还准备了 的问答和 的游戏环节，大玩恐怖箱和立瓶子游戏。



在STAYC游戏环节结束后，她们还为SWITH特别准备了王心凌的《爱你》，中文发音准确并唱得非常投入，可爱的表现把全场观众的心也融化了。接著在STAYC欣赏完粉丝们制作给她们的应援影片，主持人问及J的感想时，却突然响起生日歌的音乐，并推出SWITH特别为J庆生的生日蛋糕上台！台湾SWITH全场一起为12月9日出生的J庆祝生日，场面惊喜又温馨。最后，在STAYC再献唱《I’ll BE THERE》和安可的《ASAP》，为她们的首次台湾见面会画下圆满句号。



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