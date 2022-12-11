Super Junior圭賢若有時光機想要「這樣用」！只是想像而已便笑得心花怒放、合不攏嘴XD

圭賢真的有夠可愛！隔著螢幕也可以感受到他的幸福～XD

《肩膀舞要跳到什麼時候啊》第2季──《看我的肩膀，都要脫臼了》第9集於9日播出。曹圭賢、殷志源和宋旻浩離開首爾，一行人南下來到「韓國的那不勒斯」、位於慶尚南道的統營市繼續喝酒。



在「訓民正音」環節（只能說韓文，若有英文出現就必須罰酒），羅PD提出兩個選項，讓三位酒友進行討論：時光機有兩個按鈕，分別是「回到十年前的過去」和「前往十年後的未來」。但無論是過去或未來，都可以和「我」進行3到4天的對話，然後再回到現在。







曹圭賢表示，如果他回到過去，會對過去的自己說：「買比特幣吧、買狗狗幣吧！把要買的全部告訴他（自己）！」他也不管這些是不是英文，就是要把自己想說的話說完，然後很乾脆的把酒喝完！（大笑）









前面說這麼多，最後曹圭賢選擇「前往未來」，因為「想去看什麼會漲上去」！（臉上洋溢著幸福笑容XD）他要把漲上去的全部記下來，然後回到「現在」，那麼就…「哇嗚～（發大財）」（雙手舉高高）在一旁看著曹圭賢這一連串反應的宋旻浩，忍不住表示：「今天一天最開心的時候啊，哥。」（喝酒後的圭情緒超嗨、超可愛）

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