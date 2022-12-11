Super Junior圭贤若有时光机想要「这样用」！只是想像而已便笑得心花怒放、合不拢嘴XD

圭贤真的有够可爱！隔著萤幕也可以感受到他的幸福～XD

《肩膀舞要跳到什么时候啊》第2季――《看我的肩膀，都要脱臼了》第9集於9日播出。曹圭贤、殷志源和宋旻浩离开首尔，一行人南下来到「韩国的那不勒斯」、位於庆尚南道的统营市继续喝酒。



在「训民正音」环节（只能说韩文，若有英文出现就必须罚酒），罗PD提出两个选项，让三位酒友进行讨论：时光机有两个按钮，分别是「回到十年前的过去」和「前往十年后的未来」。但无论是过去或未来，都可以和「我」进行3到4天的对话，然后再回到现在。







曹圭贤表示，如果他回到过去，会对过去的自己说：「买比特币吧、买狗狗币吧！把要买的全部告诉他（自己）！」他也不管这些是不是英文，就是要把自己想说的话说完，然后很干脆的把酒喝完！（大笑）









前面说这么多，最后曹圭贤选择「前往未来」，因为「想去看什么会涨上去」！（脸上洋溢著幸福笑容XD）他要把涨上去的全部记下来，然后回到「现在」，那么就…「哇呜～（发大财）」（双手举高高）在一旁看著曹圭贤这一连串反应的宋旻浩，忍不住表示：「今天一天最开心的时候啊，哥。」（喝酒后的圭情绪超嗨、超可爱）

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻