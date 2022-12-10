《酒都女2》开播啦！酒鬼女人们帮助智妍抗癌跑到山里，「崔原始」也追过来加入自然人行列（EP.1-2）

《酒鬼都市女人们2》昨（9）日於韩国首播播出1、2集，收到了不错的评价。

「酒鬼都市女人们」安昭熙（李先彬饰）、韩智妍（韩善伙饰）与姜芝久（又译姜智久，郑恩地饰）睽违一年回归，故事衔接一年前第一季的结局――韩智妍乳癌复发。

虽然韩智妍手术成功，但她与安昭熙、姜芝久突如其然消失，没有人知道她们去了哪里，直到过於想念安昭熙企划的姜北久制作人找到了她们。姜北久为了找她们，上山下海弄得蓬头垢面，变得比真正住在山里的酒鬼女们更像「自然人」（指在山上自给自足的人）。



经由姜北久的访问，我们才知道安昭熙与姜芝久陪伴韩智妍度过一段用自然疗法抗癌的日子，她们陪著韩智妍做想做的事情、陪著她到拒绝化学疗法在山上过日子。



皇天不负苦心人，三个月、六个月、一年、两年……酒鬼女人们终於成功回归！五福酒馆老板（金正民 饰）也因她们结束旅行回来开业！经过26个月的努力，女人们重新喝到一口酒就落下泪来，韩智妍哭著对闺密们说「谢谢」。



看完首播，推特有网友评价「依然很有趣」，表示对於女人们回归人间、肝重强化后要讲的故事很激动，YouTube不少网友对於三人的情谊感动不已，留言「世上哪有那么好的朋友」、「有这样的朋友，还有什么是更幸运的呢？」、「酒疯女真是的，一回归就让人又笑又哭」……。







第3集预告，三人「回归人间」后，职场甚至生计都出现变化与困难，柳仁英饰演的新瑜珈讲师、尹施允饰演的YouTuber「亲切的摺纸先生」即将登场！



《酒鬼都市女人们2》台湾观众可於iQIYI（爱奇艺国际版）、friDay影音、HamiVideo收看。

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