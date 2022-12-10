李昇基被所屬社欺騙多年、看精神科也無法吐露真心，專家分析：已到煤氣燈終操縱極階段

吳恩永博士認為李昇基是非常利他主義的類型，也許就是因為太善良，才會被公司代表欺負那麼多年T^T

李昇基去年出演《家師父一體》時與著名心理咨詢師吳恩永對話，提到自己曾因身體不適去看精神科。 李昇基說當時以為是健康出問題，但去不同醫院做了很多檢查都沒發現異常，後來友人提醒也許是恐慌障礙，但就醫過程並不容易。

李昇基：「就連決定去精神科都很辛苦。 當時也沒能說出所有心裡話，覺得有些事不能說給人知道，本能地進行防禦。」



李昇基提到自己為「無法拒絕別人」而苦惱，吳恩永博士分析稱他是利他主義的類型，非常誠實、有責任心，比起為自己爭取什麼，更多是因為給別人幫助、讓別人幸福而感到滿足。



這段對話讓不少人想起最近李昇基和前所屬社HOOK娛樂的糾紛。 李昇基從出道就在HOOK娛樂，18年來發行了27張專輯（137首歌），公司代表卻一分錢都沒給過他，還謊稱專輯收入不及製作宣傳方面的投入，洗腦李昇基是「負數歌手」。

昨日播出的KBS娛樂新聞節目《Entertainment company Plus》中，某精神健康醫師表示李昇基很可能是遭到煤氣燈效應的控制。 煤氣燈效應是一種心裡操作，加害人通過否定、誤導等心理暗示使受害人產生自我質疑從而進行控制和支配。 李昇基長期以來一直被灌輸『你是負數歌手』、『沒有音源收入』的說法，即使提出異議也只會被公司無視、斥責和貶低，很可能已經處於遭受心裡支配的階段。



節目組採訪的律師認為，HOOK娛樂權代表沒有按照合約分配音源收入，可適用詐騙罪; 如果濫用法人卡的嫌疑也獲得證實，還將適用「業務上背任罪」，可處10年以下有期徒刑、3千萬元以下罰金。

▽李昇基坦言曾接受精神科咨詢：



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