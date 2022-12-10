[分集劇情]《財閥家的小兒子》導俊聯合旻渶「大義滅親」，不料竟被華容絕地反殺？ （EP9）

這一集的結尾讓人好著急！旻渶究竟要對導俊做什麼啊？
JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第9集導俊向檢察官旻渶舉報姑姑，沒想到被姑姑反咬一口！
檢察官和舉報者
導俊約旻渶見面，請她調查陳華榮挪用公款炒股一事。 旻渶對約見主題略感失望，但想到檢察廳只把她當提升形象的工具、遲遲不肯派發案件，還是決定著手調查。
華容絕地反擊
華容炒股血虧一千多億，意志消沉。 吳世炫趁機試圖收購百貨店更多股份被她拒絕，但父親、丈夫、哥哥也都幫不上忙。 華容經牟賢珉提點找到突破口：堅持否認罪行，反而指控導俊是為了打壓百貨店股價、趁機收購而刻意誣告。
關鍵證據
導俊為在理事會上證實華容挪用公款，提前拉攏了一直對華容效忠的老員工出面作證，但證人竟在抵達會場前被華容的人劫走。 這時旻渶帶著「不實舉報的關鍵證據」登場，她究竟要做什麼？
下集預告也沒有透露這場會議的後續，讓人超好奇！好在第10集今晚就會上線，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！
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