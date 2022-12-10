[分集剧情]《财阀家的小儿子》导俊联合旻渶「大义灭亲」，不料竟被华容绝地反杀？ （EP9）

这一集的结尾让人好著急！旻渶究竟要对导俊做什么啊？

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第9集导俊向检察官旻渶举报姑姑，没想到被姑姑反咬一口！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第8集关键内容！



检察官和举报者

导俊约旻渶见面，请她调查陈华荣挪用公款炒股一事。 旻渶对约见主题略感失望，但想到检察厅只把她当提升形象的工具、迟迟不肯派发案件，还是决定著手调查。



华容绝地反击

华容炒股血亏一千多亿，意志消沉。 吴世炫趁机试图收购百货店更多股份被她拒绝，但父亲、丈夫、哥哥也都帮不上忙。 华容经牟贤珉提点找到突破口：坚持否认罪行，反而指控导俊是为了打压百货店股价、趁机收购而刻意诬告。



关键证据

导俊为在理事会上证实华容挪用公款，提前拉拢了一直对华容效忠的老员工出面作证，但证人竟在抵达会场前被华容的人劫走。 这时旻渶带著「不实举报的关键证据」登场，她究竟要做什么？



下集预告也没有透露这场会议的后续，让人超好奇！好在第10集今晚就会上线，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



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