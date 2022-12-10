姐就是敢說！吳娜拉在《大鐘獎》獲得「新設獎項」：獲得從未聽說過的獎項，既開心又目瞪口呆

《第58屆大鐘獎》在9日舉行，當天的頒獎典禮上，新設了不是由電影專家，而是由喜歡電影的大眾選出的最喜愛的演員的特別獎「People's Award」。

「People's Award」男子部門由《犯罪都市2》的朴志煥獲得，女子部門由《越界的羅曼史》的吳娜拉獲得。



登上舞台的吳娜拉說：「《大鐘獎》很有趣，真的沒有想到，我入圍的是最佳女配角獎，我只是想這這個獎來到現場。突然獲得聞所未聞的獎項，真的很開心又讓人目瞪口呆。朴志煥Xi 也這麼覺得吧？」她坦率的獲獎感言，也讓坐在觀眾席上的其他演員們爆發出笑聲 XD



接著吳娜拉說：「接到出演《越界的羅曼史》出演提議時，很爽快地答應了。如果不是這樣，我可能就不會笑得這麼開心了，獎盃真的很重，我會理解成帶著負擔認真工作的意思。」

오나라 배우님 기 ㅈㄴ 쎔

웃으며 할말은 참지 않긔

듣보상ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/AqWDY1Z67m — 태신 =^^= (@shkdeokjil) December 9, 2022

除了以演員身份活動外，吳娜拉近年出演不少綜藝，像是《第六感》的固定成員，也作為嘉賓出演過《一日三餐》、《帶輪子的家》和《Turkids ON THE BLOCK》等，滿滿的綜藝感受到許多觀眾的喜愛。



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