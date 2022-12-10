姐就是敢说！吴娜拉在《大钟奖》获得「新设奖项」：获得从未听说过的奖项，既开心又目瞪口呆

《第58届大钟奖》在9日举行，当天的颁奖典礼上，新设了不是由电影专家，而是由喜欢电影的大众选出的最喜爱的演员的特别奖「People's Award」。

「People's Award」男子部门由《犯罪都市2》的朴志焕获得，女子部门由《越界的罗曼史》的吴娜拉获得。



登上舞台的吴娜拉说：「《大钟奖》很有趣，真的没有想到，我入围的是最佳女配角奖，我只是想这这个奖来到现场。突然获得闻所未闻的奖项，真的很开心又让人目瞪口呆。朴志焕Xi 也这么觉得吧？」她坦率的获奖感言，也让坐在观众席上的其他演员们爆发出笑声 XD



接著吴娜拉说：「接到出演《越界的罗曼史》出演提议时，很爽快地答应了。如果不是这样，我可能就不会笑得这么开心了，奖杯真的很重，我会理解成带著负担认真工作的意思。」

오나라 배우님 기 ㅈㄴ 쎔

웃으며 할말은 참지 않긔

듣보상ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/AqWDY1Z67m — 태신 =^^= (@shkdeokjil) December 9, 2022

除了以演员身份活动外，吴娜拉近年出演不少综艺，像是《第六感》的固定成员，也作为嘉宾出演过《一日三餐》、《带轮子的家》和《Turkids ON THE BLOCK》等，满满的综艺感受到许多观众的喜爱。



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